Пять целых/пять двенадцатых прибавить Z = минус три целых/одна третья

Математика
Пять целых/пять двенадцатых прибавить Z = минус три целых/одна третья
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Гость:
вот :Р пожалуйста. надеюсь ты разберёшь мой почерк

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