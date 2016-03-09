Заполнить массив из 10 элементов от 1 до 100 и найти их среднее арифметическое
Информатика
Заполнить массив из 10 элементов от 1 до 100 и найти их среднее арифметическое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin var a := ArrRandom(10, 1, 100); a.Println; println(a.Average); end.
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