По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 50 км/ч и 40 км/ч. Длина товарного поезда равна 1350 ...
Математика
По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 50 км/ч и 40 км/ч. Длина товарного поезда равна 1350 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за которое он прошёл мимо товарного поезда, равно 9 минутам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 мин=0,15 ч 0,15*(50-40)=1,5(км)=1500(м)-длина пассажирского
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если первую фигуру можно расположить внутри 2 фигуры то как связаны между собой их площади какая фигура имеет меньшую площадь Всегда ли фигуру с ме...
Окружающий мир
Какие последствия загрязнения воздуха если промышленное предприятие выбрасывае?? загрязняющих вещества в атмосферу
Русский язык
Окружающий мир