По двум па­рал­лель­ным же­лез­но­до­рож­ным путям в одном на­прав­ле­нии сле­ду­ют пас­са­жир­ский и то­вар­ный по­ез­да, ско­ро­сти ко­то­рых равны со­от­вет­ствен­но 50 км/ч и 40 км/ч. Длина то­вар­но­го по­ез­да равна 1350 ...

Математика
По двум па­рал­лель­ным же­лез­но­до­рож­ным путям в одном на­прав­ле­нии сле­ду­ют пас­са­жир­ский и то­вар­ный по­ез­да, ско­ро­сти ко­то­рых равны со­от­вет­ствен­но 50 км/ч и 40 км/ч. Длина то­вар­но­го по­ез­да равна 1350 мет­рам. Най­ди­те длину пас­са­жир­ско­го по­ез­да, если время, за ко­то­рое он прошёл мимо то­вар­но­го по­ез­да, равно 9 ми­ну­там
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 мин=0,15 ч 0,15*(50-40)=1,5(км)=1500(м)-длина пассажирского
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