Как измерить площадь если мера которой будем измерять больше величины?(ПРАВИЛО)

Русский язык
Как измерить площадь если мера которой будем измерять больше величины?(ПРАВИЛО)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b формула площади   если
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Тяжелый металл, вызывающий болезнь Минамата
Ответить
Окружающий мир
Минеральные вещества,которые находятся в земной коре или на её поверхности и используются челвеком называются .................? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста указать число, лицо род, время, слов. поёт, шелестят, плетет, лежит, сидит. срочно
Ответить
Русский язык
Звуко обыкновенный разбор слова ель
Ответить
Алгебра
Периметр прямоугольника 20 см , а его площадь равна площади квадрата со стороной 4 см. Найдите длины сторон прямоугольника. ПОМОГИТЕ ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ
Ответить