Как измерить площадь если мера которой будем измерять больше величины?(ПРАВИЛО)
Русский язык
Как измерить площадь если мера которой будем измерять больше величины?(ПРАВИЛО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b формула площади если
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Окружающий мир
Минеральные вещества,которые находятся в земной коре или на её поверхности и используются челвеком называются .................? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА...
Русский язык
Помогите пожалуйста указать число, лицо род, время, слов. поёт, шелестят, плетет, лежит, сидит. срочно
Русский язык