Звуко обыкновенный разбор слова ель
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Звуко обыкновенный разбор слова ель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е-гласная,ударная,звук э л-согласная,звонкая,непарная,мягкая звук л и запятая наверху ну как обозначается мягкий звук ь-нечего не пишем получается 2буквы 2 звука так вроде,я точно не помню
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