Для оформления праздника купили 200 шаров, 6 упаковок по 12 красных и 4 одинаковые голубых шаров. Сколько голубых шаров в каждой упаковке?

Математика

Для оформления праздника купили 200 шаров, 6 упаковок по 12 красных и 4 одинаковые голубых шаров. Сколько голубых шаров в каждой упаковке?

Автор: Гость