Для оформления праздника купили 200 шаров, 6 упаковок по 12 красных и 4 одинаковые голубых шаров. Сколько голубых шаров в каждой упаковке?

Математика
Для оформления праздника купили 200 шаров, 6 упаковок по 12 красных и 4 одинаковые голубых шаров. Сколько голубых шаров в каждой упаковке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*6=72 2) 200-72= 128 3)128\4=32(ш)- в каждой упаковке. ответ:32 шара
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