250 литров = сколько граммов?

Математика
250 литров = сколько граммов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 кг = 250000 г такое задание было
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