На сколько градусов можно нагреть воду массой 2кг, если сжечь 10 граммов спирта?
Физика
На сколько градусов можно нагреть воду массой 2кг, если сжечь 10 граммов спирта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0,01 кг q=29*10^6 кг/кг M=2 кг Δt - ? Q1=Q2 q*m=c*M*Δt Δt=q*m/c*M=2.9*10^7*10^-2/4200*2=2.9*10^5/0,84*10^4=34,5C Ответ Δt=34.5С
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