Периметр прямоугольника 20 см , а его площадь равна площади квадрата со стороной 4 см. Найдите длины сторон прямоугольника. ПОМОГИТЕ ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ
Алгебра
Периметр прямоугольника 20 см , а его площадь равна площади квадрата со стороной 4 см. Найдите длины сторон прямоугольника. ПОМОГИТЕ ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способом подбора надо. Площадь его будет 16. Смотришь какие два числа надо умножить друг на друга, чтобы получилось 16(4 и 4 нельзя брать потому, что в прямоугольнике все стороны не могут быть равны): 2*8=16 Проверяем: по условию периметр (Р) должен быть 20 Р=8+8+2+2 Р=20 всё верно!!! Значит стороны равны 8 и 2
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