Периметр прямоугольника 20 см , а его площадь равна площади квадрата со стороной 4 см. Найдите длины сторон прямоугольника. ПОМОГИТЕ ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ

Гость: Гость:

Способом подбора надо. Площадь его будет 16. Смотришь какие два числа надо умножить друг на друга, чтобы получилось 16(4 и 4 нельзя брать потому, что в прямоугольнике все стороны не могут быть равны): 2*8=16 Проверяем: по условию периметр (Р) должен быть 20 Р=8+8+2+2 Р=20 всё верно!!! Значит стороны равны 8 и 2