Тяжелый металл, вызывающий болезнь Минамата

Окружающий мир
Тяжелый металл, вызывающий болезнь Минамата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВВызываемый отравлением органическими соединениями ртути, преимущественно метилртутью.   
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