Тяжелый металл, вызывающий болезнь Минамата
Окружающий мир
Тяжелый металл, вызывающий болезнь Минамата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВВызываемый отравлением органическими соединениями ртути, преимущественно метилртутью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Минеральные вещества,которые находятся в земной коре или на её поверхности и используются челвеком называются .................? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА...
Русский язык
Помогите пожалуйста указать число, лицо род, время, слов. поёт, шелестят, плетет, лежит, сидит. срочно
Русский язык
Алгебра
Периметр прямоугольника 20 см , а его площадь равна площади квадрата со стороной 4 см. Найдите длины сторон прямоугольника. ПОМОГИТЕ ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ