Помогите пожалуйста указать число, лицо род, время, слов. поёт, шелестят, плетет, лежит, сидит. срочно
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Помогите пожалуйста указать число, лицо род, время, слов. поёт, шелестят, плетет, лежит, сидит. срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поет-ед.числ.,3 лицо,неопр.род,наст.время.;шелестят-мн.число.,3 лицо,неопр.род,наст.время;плетет-ед.число,3лиц,неопр.род,наст.время;лежит-ед.число,3лиц,неопр.род,наст.время;сидит-ед.число,3лиц,неопр.род,наст.время.
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