Привет! Нужна помощь! Сочинение по Н.В.Гоголю "Мертвые души". Тема "Мир живой и мир м??ртвой души"! Спасите! Очень нужно!
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Привет! Нужна помощь! Сочинение по Н.В.Гоголю "Мертвые души". Тема "Мир живой и мир м??ртвой души"! Спасите! Очень нужно!
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«Мертвые души» — одно из гениальнейших произведений русской и мировой литературы. Н. В. Гоголь писал поэму не как спокойный созерцатель жизни, а как патриот, пламенно любящий Россию и твердо уверенный в ее великом будущем. Автор понимал цену тех огромных сил и задатков, которые скрыты в народе, и поэтому страстно ненавидел все то, что мешало развитию народных сил. Именно глубокая любовь к России, чувство тревоги за судьбу своего народа питали беспощадную сатиру Гоголя в изображении дворянско-крепостнического мира. В. Г. Белинский в «Мертвых душах» Гоголя видел глубоко патриотическое творение, акт общественного самосознания и писал, что в поэме Гоголь «сделал великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ним…». Поэма Гоголя с потрясающей остротой вскрыла паразитический характер существования тех нескольких десятков тысяч владельцев крепостных душ, которые были основой всего феодально-крепостнического строя. Герои поэмы, сойдя со страниц книги, зажили самостоятельной жизнью, превратились в нарицательные имена для обозначения отрицательных явлений бытия. Типические стороны жизни провинциального помещичье-чиновнического общества ярко видны благодаря тщательной обрисовке быта помещиков, их хозяйства, семейных отношений, характеристике положения крепостных. В беседах помещиков живые и мертвые души — обыкновенный товар: о живых они говорят, как о мертвых, а мертвых продают, что «пареную репу». В этом цинизме проявляется бездушие и паразитизм владельцев «крещеной собственности». Всем главным героям поэмы Присущи качества, объединяющие их в одно целое. Они связаны общностью нравов, привычек, интересов. Все они обнаруживают черты самодовольного паразитизма, нравственной опустошенности, экономической беспомощности. В образах героев поэмы личные свойства и обстоятельства жизни не просто творчески воплощают в себе общие существенные признаки сословной жизни, они выражают различные стороны и тенденции социального упадка русской действительности. Гоголь писал: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми». Кто же они — торговцы мертвыми душами? «Приятность во всех отношениях» — вот характерная черта уклада помещичьей жизни Манилова. Бытовая сентиментальность рядового русского помещика выступает как симптом упадка, над которым Гоголь смеется. Комизм образа Манилова создается резким контрастом между сентиментальностью, напыщенностью и печатью чина воспитанности помогает герою войти в доверие. В. Г. Белинский считал, что «Гоголь — великий талант, гениальный поэт и первый писатель современной России». Н. Г. Чернышевский отмечал, что Гоголю принадлежит заслуга «прочного введения в русскую изящную литературу сатирического — или, как справедливее будет называть его, критического направления».
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