Привет! Нужна помощь! Сочинение по Н.В.Гоголю "Мертвые души". Тема "Мир живой и мир м??ртвой души"! Спасите! Очень нужно!

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«Мертвые души» — одно из гениальнейших произведений русской и мировой литературы. Н. В. Гоголь писал поэму не как спокойный со­зерцатель жизни, а как патриот, пламенно лю­бящий Россию и твердо уверенный в ее великом будущем. Автор понимал цену тех огромных сил и задатков, которые скрыты в народе, и поэтому страстно ненавидел все то, что мешало развитию народных сил. Именно глубокая любовь к России, чувство тревоги за судьбу своего народа питали беспощад­ную сатиру Гоголя в изображении дворянско-кре­постнического мира. В. Г. Белинский в «Мертвых душах» Гоголя видел глубоко патриотическое творение, акт общественного самосознания и пи­сал, что в поэме Гоголь «сделал великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ним…». Поэма Гоголя с потрясающей остротой вскры­ла паразитический характер существования тех нескольких десятков тысяч владельцев крепост­ных душ, которые были основой всего феодаль­но-крепостнического строя. Герои поэмы, сойдя со страниц книги, зажили самостоятельной жиз­нью, превратились в нарицательные имена для обозначения отрицательных явлений бытия. Ти­пические стороны жизни провинциального помещичье-чиновнического общества ярко видны бла­годаря тщательной обрисовке быта помещиков, их хозяйства, семейных отношений, характери­стике положения крепостных. В беседах помещи­ков живые и мертвые души — обыкновенный то­вар: о живых они говорят, как о мертвых, а мер­твых продают, что «пареную репу». В этом ци­низме проявляется бездушие и паразитизм вла­дельцев «крещеной собственности». Всем главным героям поэмы Присущи качества, объединяющие их в одно целое. Они связа­ны общностью нравов, привычек, интересов. Все они обнаруживают черты самодовольного пара­зитизма, нравственной опустошенности, эконо­мической беспомощности. В образах героев по­эмы личные свойства и обстоятельства жизни не просто творчески воплощают в себе общие суще­ственные признаки сословной жизни, они выра­жают различные стороны и тенденции социального упадка русской действительности. Гоголь писал: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, чита­тель помирился бы с ними всеми». Кто же они — торговцы мертвыми душами? «Приятность во всех отношениях» — вот ха­рактерная черта уклада помещичьей жизни Ма­нилова. Бытовая сентиментальность рядового русского помещика выступает как симптом упад­ка, над которым Гоголь смеется. Комизм образа Манилова создается резким контрастом между сентиментальностью, напыщенностью и печатью чина воспитанности помогает герою войти в до­верие. В. Г. Белинский считал, что «Гоголь — вели­кий талант, гениальный поэт и первый писатель современной России». Н. Г. Чернышевский отме­чал, что Гоголю принадлежит заслуга «прочного введения в русскую изящную литературу сати­рического — или, как справедливее будет назы­вать его, критического направления».