Подумай, можно ли связать содержание рассказа Житкова со словами известного фран??узкого писателя лётчика Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Литература
Подумай, можно ли связать содержание рассказа Житкова со словами известного фран??узкого писателя лётчика Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".
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