Подумай, можно ли связать содержание рассказа Житкова со словами известного фран??узкого писателя лётчика Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Литература

Подумай, можно ли связать содержание рассказа Житкова со словами известного фран??узкого писателя лётчика Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Автор: Гость