Пословицы о моральных принципов
Обществознание
Пословицы о моральных принципов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Говори по делу, живи по совести 2.Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека. 3.Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадёт — добром к тебе вернётся.
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