Напишите сочинение на тему страна одной и двух н в прилагательных. Пожалуйста пом??гите

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Страна детства - это такой волшебный мир, в котором ребенок может поиграть в куклы, в машины, в мяч. И хотя детство пролетает очень быстро, оно все-таки очень интересное, яркое и веселое. Это незабываемая пора, пора мечтаний, искренней радости и взросления ребёнка. Мы не должны забывать детство и должны беречь его в своём сердце, и тогда оно не забудет нас.Детство - это беззаботность, веселье, радость каждого человека. Вспоминая о своём детстве, мы никогда не можем сказать, что оно прошло для нас плохо или что нам было скучно. Это всегда хорошие, добрые и счастливые воспоминания нашей жизни. Мы растем, учимся жизни, начинаем осознавать реальность именно в этом возрасте. Именно поэтому в школу начинают ходить с возраста 6-8 лет. Мы лучше запоминаем алфавит, таблицу умножения, правила русского языка и другие полезные сведения. А дети, впервые пришедшие в школу, ещё ощущают себя детьми. Они приносят игрушки, куклы и машины с собой на занятия, и не осознают что это уже, пусть и маленькая - ступень в начинающуюся взрослую жизнь.Детство - это свобода, когда нет никаких обязанностей, проблем и забот. Многие взрослые часто говорят: «Как хорошо быть маленьким! Можно спать, сколько хочешь, можно проснуться, подойти к окну и наблюдать, как люди спешат по своим делам, слушать, как шумит город за окном. Весь день можно играть в разные игры: в прятки - и прятаться где угодно, в догонялки – убегать, например, от бабушки. Потом можно гулять на свежем воздухе, греться на солнышке, лежать на травке и наслаждаться свободой. Но это только мечты, детство ведь уже не вернешь!»