Помогите сделать ГЕОМЕТРИЮ, пожалуйста 2. Найти площадь параллелограмма, диагонали которого пересекаются под углом 30 градусов 3. Найти площадь трапеции, если её диагонали 10 см, а другая 10√2, а угол между ними 30 градусов ...
Геометрия
Помогите сделать ГЕОМЕТРИЮ, пожалуйста 2. Найти площадь параллелограмма, диагонали которого пересекаются под углом 30 градусов 3. Найти площадь трапеции, если её диагонали 10 см, а другая 10√2, а угол между ними 30 градусов 4. Найти площадь треугольника со сторонами 10 см, 12 см, 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. P=10+10+12=32см S= *квадратный корень* p(p-a)(p-b)(p-c) =16(16-10)(16-10)(16-12)=48
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