Рамку с равенством для перехода от рисунка слева к рисунку справа закрась жёлтым ??ветом,а от рисунка справа к рисунку слева зелёным

Математика
Рамку с равенством для перехода от рисунка слева к рисунку справа закрась жёлтым ??ветом,а от рисунка справа к рисунку слева зелёным
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