ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мо­тоциклиста и его скорость в конце этого пути?

Физика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мо­тоциклиста и его скорость в конце этого пути?

Автор: Гость