ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мо­тоциклиста и его скорость в конце этого пути?

Физика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мо­тоциклиста и его скорость в конце этого пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 S=1000 м a=0.8 м/с² t-? V-? S=Vot+0.5at²       S=0.5at²      t=√2S/a      t=√2*1000/0.8=50 c V=Vo+at               V=at           V=0.8*50=40 м/с
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