ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мотоциклиста и его скорость в конце этого пути?
Физика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мотоциклиста и его скорость в конце этого пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 S=1000 м a=0.8 м/с² t-? V-? S=Vot+0.5at² S=0.5at² t=√2S/a t=√2*1000/0.8=50 c V=Vo+at V=at V=0.8*50=40 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур ...
Химия