У першій пачці 60 зошитів , а в другій на 10 зошитів менше . Скільки всього зошитів у двох пачках !? Склади і розв'яжи обернену задачу , в якій можна знайти , на скільки зошитів менше у другій пачці .
Математика
У першій пачці 60 зошитів , а в другій на 10 зошитів менше . Скільки всього зошитів у двох пачках !? Склади і розв'яжи обернену задачу , в якій можна знайти , на скільки зошитів менше у другій пачці .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-10=50-зошитiв у другiй пачцi; 60+50=110-зошитiв у двох почках; Обернена Задача У першiй пачцi 60 зошитiв, а у другiй- 50 зошитiв. На скiльки меньше зошитiв у другiй пачцi? 60-50=10 зошитiв
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