У першій пачці 60 зошитів , а в другій на 10 зошитів менше . Скільки всього зошитів у двох пачках !? Склади і розв'яжи обернену задачу , в якій можна знайти , на скільки зошитів менше у другій пачці .

Математика

У першій пачці 60 зошитів , а в другій на 10 зошитів менше . Скільки всього зошитів у двох пачках !? Склади і розв'яжи обернену задачу , в якій можна знайти , на скільки зошитів менше у другій пачці .

Автор: Гость