Придумайте сочинение, обращение к дождю с эпитетами и олицетворениями

Гость: Гость:

О дождик! Скажи, почему ты моросящий, тёплый? Летом приятно ощущать тёплые, ласковые капли твои! Осенью если на грибы капнут твои капельки, грибочки засверкают ясным светом благодаря твоим капелькам!