Придумайте сочинение, обращение к дождю с эпитетами и олицетворениями
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Придумайте сочинение, обращение к дождю с эпитетами и олицетворениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О дождик! Скажи, почему ты моросящий, тёплый? Летом приятно ощущать тёплые, ласковые капли твои! Осенью если на грибы капнут твои капельки, грибочки засверкают ясным светом благодаря твоим капелькам!
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