Әлсіз, пішін, айту, ер, мақта , саулық, қулық омоним синоним антоним қандай?
Қазақ тiлi
Әлсіз, пішін, айту, ер, мақта , саулық, қулық омоним синоним антоним қандай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әлсіз- шамасы жоқ, дәрменсіз, әлсіз-(омоним)-кедей пішін- кескін,көлем, пішін-бет пішін айту-деу,сөйлеу , ер- жігіт,ер бала ер-аттың ері ер-соңыма ер мақта- өсімдік, мақта- мадақтау саулық- дені сау,амандық, саулық- қой қулық-айла, алдау
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