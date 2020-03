Визначити валентність атомів хімічних елементів за формулами сполук: PH3, Au2O3, SIH4, Ag2O.

Гость: Гость:

Визначення валентності за формулами бінарних сполук 1. Яку валентність проявляють: 1) Сульфур у сполуці SO3; 2) Купрум у сполуці Сu2O; 3) Карбон у сполуці CO2; 4) Ферум у сполуці FeO; 5) Фосфор у сполуці P2O5? 2. Яка валентність Нітрогену, Фосфору, Хлору, Силіцію і Сульфуру у сполуках, що мають формули: NH3, PH3, HCl, SiH4, H2S? 3. Яка валентність елементів у сполуках, що мають такі формули: ZnS, Cu2S, Al2S3, SnS2, P2S5? 4. Визначити валентність кожного елемента в сполуках, що мають такі формули: Al2O3, HBr, Mn2O7, PbO2, CH4. 5. Визначити валентність елемента, що сполучений з Гідрогеном або Оксисеном, і записати її над символом елемента: CH4, P2O3, NO2, Cl2O, PbO, FeO, SO3, SiH4, CO, CO2, BaO. 6. Визначити валентність елемента, що сполучений з Гідрогеном або Оксисеном, і записати її над символом елемента: Al2O3, H2S, SO2, Na2O, NH3, CuO, Cr2O3, ZnO, HCl. 7. Визначити валентність елемента, що сполучений з Гідрогеном або Оксисеном, і записати її над символом елемента: MgO, P2O5, SiO2, K2O, HBr, Fe2O3, Ag2O. 8. Знаючи валентність елементів, написати формули сполук: III I II II II I IV II VI II II I VI II I II III II IV I II I VI II VII II PCl, ZnO, CaCl, SO, SO, MgBr, CrO, AgO, AlS, CH, MgCl, OsO, IO. 9. Знаючи валентність елементів, написати формули сполук: III I II II IV II V I I II III II VI II III II I I III I I II NH, CO, CO, PCl, KO, CrO, CrO, NO, AgCl, CrCl, HS. 10. Знаючи валентність елементів, написати формули сполук: III II II I I II I II V II II II III II III I II II IV I AlO, ZnCl, NaO, KS, NO, FeO, FeO, FeCl, CaO, CCl. 11. Написати формули сполук K, Al, Ba, Zn, H, Mg: а) із Сульфором (II); б) з Хлором (I). 12. Написати формули сполук Na, Cu(I), Cu(II), P(V), Ca(II), Fe(II), Fe(III), C(IV): а) з Оксигеном; б) з Хлором (I). 13. Написати форули сполук з Оксигеном таких елементів: N(V), C(II), C(IV), P(III), Si)IV), Ag(I), Zn(II), Al(III). 14.Складіть формули речовин, які містять такі елементи: 1) Алюміній й Оксиген; 2) Кальцій й Хлор (I); 3) Карбон (IV) й Гідроген; 4) Нітроген (III) й Оксиген; 5) Цинк й Бром (I); 6) Аюміній й Хлор (I); 7) Фосфор (V) й Оксиген; Магній і Нітроген (III); 9) Калій і Сульфур (II); 10) Фосфор (III) й Оксиген. 4.