При написании какого из этих слов дважды используется одно и то же правило щука чудо чаще жила лыжи
Русский язык
При написании какого из этих слов дважды используется одно и то же правило щука чудо чаще жила лыжи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаща-используется правило ча и ща пишется через а щука и чаща
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