При написании какого из этих слов дважды используется одно и то же правило щука чудо чаще жила лыжи

Русский язык
При написании какого из этих слов дважды используется одно и то же правило щука чудо чаще жила лыжи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаща-используется правило ча и ща пишется через а щука и чаща
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур ...
Ответить
Химия
Визначити валентність атомів хімічних елементів за формулами сполук: PH3, Au2O3, SIH4, Ag2O.
Ответить
Қазақ тiлi
Әлсіз, пішін, айту, ер, мақта , саулық, қулық омоним синоним антоним қандай?
Ответить
Математика
У першій пачці 60 зошитів , а в другій на 10 зошитів менше . Скільки всього зошитів у двох пачках !? Склади і розв'яжи обернену задачу , в якій мож...
Ответить
Русский язык
Придумайте сочинение, обращение к дождю с эпитетами и олицетворениями
Ответить