Найти в стихотворении имена существительные,имеющие форму ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННОГО ??ИСЛА.Подчеркнуть их.(можно выделить большим шрифтом)СРООООЧНО На сосне и на березе-бахрома: Белой пряжей их запутала зима. И оставила распутыва...

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Найти в стихотворении имена существительные,имеющие форму ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННОГО ??ИСЛА.Подчеркнуть их.(можно выделить большим шрифтом)СРООООЧНО На сосне и на березе-бахрома: Белой пряжей их запутала зима. И оставила распутывать весне Эту пряжу на березе и сосне.

Автор: Гость