Может ли человек вызвать сам стихийные явления или способствовать им? СРоЧНООООО плизззззз заранее спасибо!!!!!!!!!

География
Может ли человек вызвать сам стихийные явления или способствовать им? СРоЧНООООО плизззззз заранее спасибо!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может,за счет специальных газов,или специальных порошков которые выпускают на тучи  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО!!!Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пу??и с ускорением 0,8 м/с2. Чему равно время разгона мо­тоциклиста...
Ответить
Русский язык
При написании какого из этих слов дважды используется одно и то же правило щука чудо чаще жила лыжи
Ответить
Химия
Строение атомов в протонах, электронах и нейтронах: 1) Азот 2) Евпропий 3) Неон 4) Титан 5) Натрий 6) Олово 7) Селен 8) Теллур ...
Ответить
Химия
Визначити валентність атомів хімічних елементів за формулами сполук: PH3, Au2O3, SIH4, Ag2O.
Ответить
Қазақ тiлi
Әлсіз, пішін, айту, ер, мақта , саулық, қулық омоним синоним антоним қандай?
Ответить