Может ли человек вызвать сам стихийные явления или способствовать им? СРоЧНООООО плизззззз заранее спасибо!!!!!!!!!

География

Может ли человек вызвать сам стихийные явления или способствовать им? СРоЧНООООО плизззззз заранее спасибо!!!!!!!!!

Автор: Гость