Может ли человек вызвать сам стихийные явления или способствовать им? СРоЧНООООО плизззззз заранее спасибо!!!!!!!!!
География
Может ли человек вызвать сам стихийные явления или способствовать им? СРоЧНООООО плизззззз заранее спасибо!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может,за счет специальных газов,или специальных порошков которые выпускают на тучи
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