Определите число молекул в 128г Fe2O3

Химия
Определите число молекул в 128г Fe2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)от массы идем на количество: n(Fe2O3)=128/160=0.8 моль Mr(Fe2O3)=56*2+16*3=112+48=160 гр/моль 2)N(Fe2O3)=0.8*6*10^23=4.8*10^23 Ответ: N(Fe2O3)=4.8*10^23
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