Как будет 9898-155×65+54-15=? срочно

Математика
Как будет 9898-155×65+54-15=? срочно
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Гость:
9898-155х65+54-15=-138
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