Скласти речення зі словами Нещастя,не щастя,неслава,не слава,неправда,не правда

Гость: Гость:

Вчора сталося нещастя.В грошах- не щастя. Не слава-в перемозі.У несла́ві ходи́ти — мати погану репутацію Василько й сам незчувся, як сказав неправду.Навіщо,Оленко,кажеш не правду?