Скласти речення зі словами Нещастя,не щастя,неслава,не слава,неправда,не правда

Українська мова
Скласти речення зі словами Нещастя,не щастя,неслава,не слава,неправда,не правда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора сталося нещастя.В грошах- не щастя. Не слава-в перемозі.У несла́ві ходи́ти — мати погану репутацію Василько й сам незчувся, як сказав неправду.Навіщо,Оленко,кажеш не правду?
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