Розкажіть про свое улюблене занняття на англійській мові.
Английский язык
Розкажіть про свое улюблене занняття на англійській мові.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю делать...... - I like to do.... смотреть тв-watch tv гулять- walk around играть с друзьями-play with friends
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