Розкажіть про свое улюблене занняття на англійській мові.

Английский язык
Розкажіть про свое улюблене занняття на англійській мові.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я  люблю делать...... - I like to do.... смотреть тв-watch tv гулять-  walk around играть с друзьями-play with friends
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите сделать ГЕОМЕТРИЮ, пожалуйста 2. Найти площадь параллелограмма, диагонали которого пересекаются под углом 30 градусов 3. Найти площадь...
Ответить
Математика
Как будет 9898-155×65+54-15=? срочно
Ответить
Химия
Определите число молекул в 128г Fe2O3
Ответить
Русский язык
Рамку с равенством для перехода от рисунка слева к рисунку справа закрась жёлтым ??ветом,а от рисунка справа к рисунку слева зелёным
Ответить
Русский язык
Найти в стихотворении имена существительные,имеющие форму ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННОГО ??ИСЛА.Подчеркнуть их.(можно выделить большим шрифтом)СРООООЧНО На...
Ответить