Как решить это уравнение? 10 класс алгебра

Алгебра
Как решить это уравнение? 10 класс алгебра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скобку умножаем на четвертую, а вторую на третью. Получаем: (x²+5x-6)(x²-x-6)=72x². Теперь делим каждую скобку почленно на x, а левую часть уравнения соотвественно на x². После преобразований имеем: (x+5-6/x)(x-1-6/x)=72. Дальше ясно. Проводим замену x-6/x=t и решаем кв. уравнение (t+5)(t-1)=72. Потом возвращаемся к замене. Дорешивай.
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