Пословицы про кашу помогите паже

Гость: Гость:

Хороша кашка, да мала чашка.Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной.Кашу маслом не испортишь.Русского мужика без каши не накормишь.Каши нет — щей больше лей.Овсяная каша хвалилась, что с коровьим маслом родилась.И дурак кашу сварит, было бы пшено.Сварил было кашу, да куры крупу расклевали.Щи да каша — пища наша.Когда дрова горят, тогда и кашу верят.Каша — мать наша, а хлеб — кормилец.Каша-то густа, да чаша-то пуста.Кашевар живет сытее князя.