Пословицы про кашу помогите паже

Другие предметы
Пословицы про кашу помогите паже
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороша кашка, да мала чашка.Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной.Кашу маслом не испортишь.Русского мужика без каши не накормишь.Каши нет — щей больше лей.Овсяная каша хвалилась, что с коровьим маслом родилась.И дурак кашу сварит, было бы пшено.Сварил было кашу, да куры крупу расклевали.Щи да каша — пища наша.Когда дрова горят, тогда и кашу верят.Каша — мать наша, а хлеб — кормилец.Каша-то густа, да чаша-то пуста.Кашевар живет сытее князя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Десятая часть доходов,которую платили в пользу Церкви
Ответить
Русский язык
Предложения распылились . упр2
Ответить
Литература
Запишите имена русских художников изобравших зимнее пейзажи
Ответить
Биология
В чем отличие моносахоридов от дисахоридов?
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова добычу1
Ответить