Поставь черенок традесканции в сосуд с водой. Отметь дату появления корней.Измерь длину корней через пять дней,через десять дней.Зарисуй наблюдаемые явления. Схема

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Поставь черенок традесканции в сосуд с водой. Отметь дату появления корней.Измерь длину корней через пять дней,через десять дней.Зарисуй наблюдаемые явления. Схема
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У колеуса быстро, 4-5 дней и корни, у традесканции недели две
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