Поставь черенок традесканции в сосуд с водой. Отметь дату появления корней.Измерь длину корней через пять дней,через десять дней.Зарисуй наблюдаемые явления. Схема
Русский язык
Поставь черенок традесканции в сосуд с водой. Отметь дату появления корней.Измерь длину корней через пять дней,через десять дней.Зарисуй наблюдаемые явления. Схема
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У колеуса быстро, 4-5 дней и корни, у традесканции недели две
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В библиотеке у Самаи 85 книг . Книг со сказками в 4 раза больше ,чем сборников стихов .Сколько книг со сказками и сколькд сборников стихов в библио...
Геометрия
Алгебра
Помогите решить Уравнение. Ломал голову все каникулы. Не получилось. Надо решить использую деление на подходящее выражение с переменной.