Поставь черенок традесканции в сосуд с водой. Отметь дату появления корней.Измерь длину корней через пять дней,через десять дней.Зарисуй наблюдаемые явления. Схема

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Поставь черенок традесканции в сосуд с водой. Отметь дату появления корней.Измерь длину корней через пять дней,через десять дней.Зарисуй наблюдаемые явления. Схема

Автор: Гость