Поставь данные глаголы в неопределённую форму. Напиши вопрос. Выдели суффикс. Дружил-(что делать?) ___________ нёс- Пёк-____ рисовал ______
Русский язык
Поставь данные глаголы в неопределённую форму. Напиши вопрос. Выдели суффикс. Дружил-(что делать?) ___________ нёс- Пёк-____ рисовал ______
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружить - суффикс -ить Нёс - нести - суффикс -т Пёк - печь - нету суффикса Рисовал - рисовать - суффикс -ать Но я не уверенна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ребят, по биологии задали написать про свои домашнии цветы. Но у меня два кактуса. ??е могу определить их вид. Помогите! Цветки маленькие, на одном...
Литература
Українська мова
Поставити іменники в орудному відмінку однини. молодь , галузь, розповідь , зустрі?? , молодість, повість ,чесність , ніч , річ , відомість , мазь ...
Английский язык
Перевидите пожалуйста предложения на английский язык. Без переводчика. Зимой в парке можно кататься на коньках. Можно сделать интересные фотогр...