Поставь вопрос и определи падеж имени существительного. 1.Идёт через лес.2. кататься на лодке.3. Вышел из школы.
Русский язык
Поставь вопрос и определи падеж имени существительного. 1.Идёт через лес.2. кататься на лодке.3. Вышел из школы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный (идёт через что?), Предложный (Кататься на чём?), Родительный (Вышел из чего? (Откуда?)
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