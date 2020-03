Поставить глаголы, данные в скобках, в соответствующим времени. My friend (to work) at the fastory. This group (to go) to the theatre next month.We (to get) books from the library last week.

Английский язык

Автор: Гость