Поставить знаки препинания. 1)На крыльце лежал неизвестно откуда взявшийся рыжий котёнок. 2) К дому вела мокрая от дождя дорога. 3) деревенские мальчишки удили рыбу в затопленной до половины лодке. 4) сорванная порывом ветр...

Гость: Гость:

1) На крыльце лежал, неизвестно откуда взявшийся, рыжий котёнок. 2) К дому вела, мокрая от дождя, дорога. 3) Деревенские мальчишки убили рыбу, в затопленной до половины лодке. 4) Сорванная порывом ветра, шляпа покатилась по дороге.