Поставить знаки препинания. 1)На крыльце лежал неизвестно откуда взявшийся рыжий котёнок. 2) К дому вела мокрая от дождя дорога. 3) деревенские мальчишки удили рыбу в затопленной до половины лодке. 4) сорванная порывом ветр...
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Поставить знаки препинания. 1)На крыльце лежал неизвестно откуда взявшийся рыжий котёнок. 2) К дому вела мокрая от дождя дорога. 3) деревенские мальчишки удили рыбу в затопленной до половины лодке. 4) сорванная порывом ветра шляпа покатилась по дороге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На крыльце лежал, неизвестно откуда взявшийся, рыжий котёнок. 2) К дому вела, мокрая от дождя, дорога. 3) Деревенские мальчишки убили рыбу, в затопленной до половины лодке. 4) Сорванная порывом ветра, шляпа покатилась по дороге.
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