Анализ находки м.м.зощенко
Литература
Анализ находки м.м.зощенко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ для детей из цикла "Лёля и Минька". Смешной рассказ о маленьких детях - проказниках и больших выдумщиках. Выдуманная в детстве "находка"для прохожих (обман)обернулась встречей с подобной шалостью уже в зрелые годы."Находка"повторилась.
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