Анализ находки м.м.зощенко

Литература
Анализ находки м.м.зощенко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ для детей из цикла  "Лёля и Минька".  Смешной рассказ о маленьких детях - проказниках и больших выдумщиках.  Выдуманная в детстве "находка"для прохожих (обман)обернулась встречей с подобной шалостью уже в зрелые годы."Находка"повторилась.
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