Составьте уравнение по задаче и решите
Математика
Составьте уравнение по задаче и решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-груши х+10=3х-14 х+24=3х 24=3х-х 24=2х х=24/2=12(груни) 12*3=36 (яблунки)
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