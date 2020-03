Вывести строчные английские буквы в столбик подряд,с указанием их десятичных код??в и прописных значений. Напишите три варианта программы с использованием разных типов циклов. Используйте функции для работы с порядковыми и симв...

Гость: Гость:

1) Var i : Byte; Begin For i:=Ord('a') to Ord('z') do Writeln(Chr(i),' ',i); end. 2) Var i : Byte; Begin i:=Ord('a'); While i<=Ord('z') do Begin Writeln(Chr(i),' ',i); Inc(i); end; end. 3) Var i : Byte; Begin i:=Ord('a'); Repeat Writeln(Chr(i),' ',i); Inc(i); Until i>Ord('z'); end.