Вывести строчные английские буквы в столбик подряд,с указанием их десятичных код??в и прописных значений. Напишите три варианта программы с использованием разных типов циклов. Используйте функции для работы с порядковыми и симв...

Информатика

Вывести строчные английские буквы в столбик подряд,с указанием их десятичных код??в и прописных значений. Напишите три варианта программы с использованием разных типов циклов. Используйте функции для работы с порядковыми и символьным типами данных. P.S. Pascal

Автор: Гость