Вывести строчные английские буквы в столбик подряд,с указанием их десятичных код??в и прописных значений. Напишите три варианта программы с использованием разных типов циклов. Используйте функции для работы с порядковыми и симв...

Информатика
Вывести строчные английские буквы в столбик подряд,с указанием их десятичных код??в и прописных значений. Напишите три варианта программы с использованием разных типов циклов. Используйте функции для работы с порядковыми и символьным типами данных. P.S. Pascal
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Var i : Byte; Begin   For i:=Ord('a') to Ord('z') do Writeln(Chr(i),' ',i); end. 2) Var i : Byte; Begin   i:=Ord('a');   While i<=Ord('z') do   Begin     Writeln(Chr(i),' ',i);     Inc(i);   end; end. 3) Var i : Byte; Begin   i:=Ord('a');   Repeat     Writeln(Chr(i),' ',i);     Inc(i);   Until i>Ord('z'); end.
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