Одна пригада может выполнить задание за40 дней,а другая за 60. За сколько дней они выполняют задание при совместной работе
Математика
Одна пригада может выполнить задание за40 дней,а другая за 60. За сколько дней они выполняют задание при совместной работе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/40+1/24=64/960=1/15 это совместная дневная выработка, отсюда совместная работа займёт 15 дней 1/(1/15)=15 дней
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