Одна пригада может выполнить задание за40 дней,а другая за 60. За сколько дней они выполняют задание при совместной работе

Математика

Одна пригада может выполнить задание за40 дней,а другая за 60. За сколько дней они выполняют задание при совместной работе

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