Смета затрат на производство продукции Сырье 10 Полуфабрикаты 2 Эл/энергия на производственные цели 10 Заработная плата производственных рабочих 50 Начисления на заработную плату 20 Расходы на содержание производств...

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Смета затрат на производство продукции Сырье 10 Полуфабрикаты 2 Эл/энергия на производственные цели 10 Заработная плата производственных рабочих 50 Начисления на заработную плату 20 Расходы на содержание производственных помещений 0,05 Амортизация 10 Заработная плата административного персонала (с начислениями) 7,9 Эл/энергия на служебные цели 0,05 Плановый объем производства 100 тыс. т. Фактически было произведено 90 тыс. т. Определить относительное и абсолютное изменение себестоимости в связи с изменением объемов производства.

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