На сколько% 1) 5больше 4 2)10 больше 9

Математика
На сколько% 1) 5больше 4 2)10 больше 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4-100 5-4= 1-x% 1*100:4  x=25 2) 10-9=1 1-x% 1*100:9 = 11%
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