Какие растения семейства злаковых относятся к 1)пищевым 2)кормовым 3)строительным 4)сорным 5)техническим Помогите пж очень надо)

Биология
Какие растения семейства злаковых относятся к 1)пищевым 2)кормовым 3)строительным 4)сорным 5)техническим Помогите пж очень надо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К пищевым:  пшеница ( озимая и  яровая)  рис,  кукуруза,  ячмень,  рожь к кормовым:   Тимофеевка луговая,  кострец безостый,  овсяница луговая,  ежа сборная,  житняк,  райграс высокий к строительным: тросник, цветок пырея, Стебель бамбука. к сорным:  1. Мятлик луговой  2. Тимофеевка луговая  3. Овсюг  4. Кукуруза  5. Сахарный тростник  6. Рис посевной  7. Рожь посевная  8. Пырей ползучий  9. Просо посевное  10. Ковыль перистый к техническим:  Джут. 2. Хлопчатобумажник. 3. Конопля. 4. Лен. 5. Агава. 6. Альфа или эспарго. 7. Новозеландский лен.Из волокон хлопчатника, хлопчатой бумаги (см.) добывается пряжа, вата, различные бумажные материи
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