Какие растения семейства злаковых относятся к 1)пищевым 2)кормовым 3)строительным 4)сорным 5)техническим Помогите пж очень надо)

Гость: Гость:

К пищевым: пшеница ( озимая и яровая) рис, кукуруза, ячмень, рожь к кормовым: Тимофеевка луговая, кострец безостый, овсяница луговая, ежа сборная, житняк, райграс высокий к строительным: тросник, цветок пырея, Стебель бамбука. к сорным: 1. Мятлик луговой 2. Тимофеевка луговая 3. Овсюг 4. Кукуруза 5. Сахарный тростник 6. Рис посевной 7. Рожь посевная 8. Пырей ползучий 9. Просо посевное 10. Ковыль перистый к техническим: Джут. 2. Хлопчатобумажник. 3. Конопля. 4. Лен. 5. Агава. 6. Альфа или эспарго. 7. Новозеландский лен.Из волокон хлопчатника, хлопчатой бумаги (см.) добывается пряжа, вата, различные бумажные материи