Впиши предложения подходящие по смыслу слова когда так говорят С добрым.... и с ясн??м....

Русский язык
Впиши предложения подходящие по смыслу слова когда так говорят С добрым.... и с ясн??м....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С добрым утром.  Так говорят, когда просыпаются или здороваются.
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