Впиши предложения подходящие по смыслу слова когда так говорят С добрым.... и с ясн??м....
Русский язык
Впиши предложения подходящие по смыслу слова когда так говорят С добрым.... и с ясн??м....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С добрым утром. Так говорят, когда просыпаются или здороваются.
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