Номер 136 приз я просто болела

Математика
Номер 136 приз я просто болела
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134 номер                                                                                                      первое действие                                                                                          1) 200-20=180(м/мин)-скорость второго.                                                     2)200×50=10000(м)-проехал первый.                                                         3)180×50=9000(м)-проехал второй.                                                            4)10000+9000=19000(м)-между посёлками.                                              Ответ:19000м расстояние между посёлками.
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