Номер 136 приз я просто болела

Гость: Гость:

134 номер первое действие 1) 200-20=180(м/мин)-скорость второго. 2)200×50=10000(м)-проехал первый. 3)180×50=9000(м)-проехал второй. 4)10000+9000=19000(м)-между посёлками. Ответ:19000м расстояние между посёлками.