Срочно! Помогите дать определение и прокомментировать слово БЕССОВЕСТНОСТЬ
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Срочно! Помогите дать определение и прокомментировать слово БЕССОВЕСТНОСТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БЕССО́ВЕСТНОСТЬ [ сн], бессовестности, .сущ. к бессовестный; отсутствиесовестливости. бессовестность — ▲ безнравственность ↑ неприкрытый бессовестность вызывающая безнравственность; недостаток совести.
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