Завершив предложения. Слезы и пот на вкус

Биология
Завершив предложения. Слезы и пот на вкус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слезы и пот на вкус соленые, так как через пот и слезы выводятся не нужные соли в организме!
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