Если заряд образующий электрическое поле увеличить ток сила тока действующая со ??тороны этого поля на другие заряженные тела уменьшится или Увеличится или не изменится однозначно сказать нельзя
Физика
Если заряд образующий электрическое поле увеличить ток сила тока действующая со ??тороны этого поля на другие заряженные тела уменьшится или Увеличится или не изменится однозначно сказать нельзя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, со стороны данного поля может действовать сила Лоренца. Она равна: q - модуль заряда частицы B -модуль вектора магнитной индукции v - скорость частицы α - угол между векторами B и v. Возможны 2 варианта: 1. α = 0⁰ или α = 180⁰. В этом случае сила Лоренца не возникает, а следовательно изменение скорости никак не повлияет на значение данной силы. 2. 0⁰ < α < 180⁰. В этом случае сила Лоренца увеличится в 2 раза.
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