Если заряд образующий электрическое поле увеличить ток сила тока действующая со ??тороны этого поля на другие заряженные тела уменьшится или Увеличится или не изменится однозначно сказать нельзя

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На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, со стороны данного поля может действовать сила Лоренца. Она равна: q - модуль заряда частицы B -модуль вектора магнитной индукции v - скорость частицы α - угол между векторами B и v. Возможны 2 варианта: 1. α = 0⁰ или α = 180⁰. В этом случае сила Лоренца не возникает, а следовательно изменение скорости никак не повлияет на значение данной силы. 2. 0⁰ < α < 180⁰. В этом случае сила Лоренца увеличится в 2 раза.