Короткое сообщение о герое
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Короткое сообщение о герое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой должен защищать всех жителей
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