Помагите пожалуйста ......номер 3..
Русский язык
Помагите пожалуйста ......номер 3..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Баку - это столица Азейбарждана. Ну, а предложение. Баку очень красивый город.Или что то наподобие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для школьной библиотеки предполагалось закупить 210 книг. Закупили сначала 84 книги, упакованные в 4 одинаковых пачки , а затем ещё 3 пачки в каждо...
Английский язык
Математика
Теплоход проходит за 4 часа такое же расстояние как и моторная лодка за 9 часов. Узнай скорость моторной лодки, если известно, что скрость теплоход...
Математика