Помагите пожалуйста ......номер 3..

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Помагите пожалуйста ......номер 3..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Баку - это столица Азейбарждана. Ну, а предложение. Баку очень красивый город.Или что то наподобие 
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